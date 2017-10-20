Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) исполняется 4 года. Что в активе, кроме до поры натянутых отношений с академиками? Где зависимость от импорта
по-прежнему зашкаливает, а где отечественные разработки доказывают свою эффективность?
Кто из учёных вправе рассчитывать на радикальное повышение зарплаты и решение квартирного вопроса? Правда ли, что наш морской научно-исследовательский флот — в шаге от катастрофы? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой ФАНО Михаилом Котюковым.
Об отношениях с РАН
Прежде чем менять какие-то нормы, нужно сначала полностью использовать ресурс того, что сегодня нам предписано, и Академии наук, и агентству.
О внебюджетных средствах в науке
В Российской Федерации доля частных средств в научных исследованиях — примерно четверть. Это, конечно, не соответствует лучшей практике мировой. В мире принята всё-таки обратная пропорция: доля государства — процентов
20–25-30.
О зависимости от импортных материалов и технологий
По некоторым показателям даже более чем 90%. Вот, например, семян сахарной свеклы у нас, как говорят специалисты, от одного до трех процентов, которые не просто произведены в России, а произведены из российских исходных генетических материалов.
О программе по созданию материалов с заданными свойствами
Мы ее запустили чуть больше чем два года назад. … Могу сказать, что на этой площадке у нас уже сегодня активно работает Роскосмос. Уже есть конкретные совместные результаты, совместные наработки, которые, как нас коллеги уверяют, в ближайшем времени будут работать на орбите.
О состоянии отечественного приборостроения
И развитие биотехнологий, и сельхознаправление — мы сегодня уже часть позиций закрываем собственными наработками, которые достаточно конкурентны по качеству и тем более по цене с импортными аналогами.
О том, как вывести из кризиса научно-исследовательский флот
Мы провели его инвентаризацию, был оценен ресурс, который еще суда могут работать. Мы смогли под эту программу привлечь существенное дополнительное финансирование. Мы сегодня в год имеем порядка миллиарда рублей. Когда мы принимали это хозяйство, эта цифра была примерно в 4 раза меньше.
О том, кому из учёных повысят зарплаты
Не самоцель — поднять зарплату всем абсолютно, это будет в некотором смысле уравниловка. Мы говорим о средних показателях, но в каждом коллективе должна быть соответствующая мотивационная система. То есть люди должны понимать, при каких условиях они будут рассчитывать на какой уровень оплаты труда…
За последние три года средняя зарплата выросла более чем на 40%. Среднюю по стране мы оцениваем примерно на уровне 52 тысяч (рублей) в этом году.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 23 октября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
Об отношениях с РАН
Прежде чем менять какие-то нормы, нужно сначала полностью использовать ресурс того, что сегодня нам предписано, и Академии наук, и агентству.
О внебюджетных средствах в науке
В Российской Федерации доля частных средств в научных исследованиях — примерно четверть. Это, конечно, не соответствует лучшей практике мировой. В мире принята всё-таки обратная пропорция: доля государства — процентов
О зависимости от импортных материалов и технологий
По некоторым показателям даже более чем 90%. Вот, например, семян сахарной свеклы у нас, как говорят специалисты, от одного до трех процентов, которые не просто произведены в России, а произведены из российских исходных генетических материалов.
О программе по созданию материалов с заданными свойствами
Мы ее запустили чуть больше чем два года назад. … Могу сказать, что на этой площадке у нас уже сегодня активно работает Роскосмос. Уже есть конкретные совместные результаты, совместные наработки, которые, как нас коллеги уверяют, в ближайшем времени будут работать на орбите.
О состоянии отечественного приборостроения
И развитие биотехнологий, и сельхознаправление — мы сегодня уже часть позиций закрываем собственными наработками, которые достаточно конкурентны по качеству и тем более по цене с импортными аналогами.
О том, как вывести из кризиса научно-исследовательский флот
Мы провели его инвентаризацию, был оценен ресурс, который еще суда могут работать. Мы смогли под эту программу привлечь существенное дополнительное финансирование. Мы сегодня в год имеем порядка миллиарда рублей. Когда мы принимали это хозяйство, эта цифра была примерно в 4 раза меньше.
О том, кому из учёных повысят зарплаты
Не самоцель — поднять зарплату всем абсолютно, это будет в некотором смысле уравниловка. Мы говорим о средних показателях, но в каждом коллективе должна быть соответствующая мотивационная система. То есть люди должны понимать, при каких условиях они будут рассчитывать на какой уровень оплаты труда…
За последние три года средняя зарплата выросла более чем на 40%. Среднюю по стране мы оцениваем примерно на уровне 52 тысяч (рублей) в этом году.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 23 октября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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