«Соколы России» показали гостям молодежного фестиваля в Сочи петлю Нестерова

Всемирный фестиваль молодежи и студентов взял новую высоту. Делегатам показали зрелищное авиашоу. Пилотажная группа «Соколы России» продемонстрировала свое мастерство в максимально сложных условиях. Они выполнили боевые развороты и показали фигуры высшего пилотажа.

Групповое пилотирование над морем устроила липецкая группа «Соколы России». Летчики ринулись в воздушный бой на сверхмалых высотах, продемонстрировали петлю Нестерова, бочку и еще с десяток опасных и захватывающих дух фигур.



Выступлению предшествовали несколько дней тренировок на базе в Крымске. На предполетной подготовке обсуждались мельчайшие подробности предстоящего полета. Погода несколько дней вносила в планы «Соколов России» свои коррективы — то поднимался сильный ветер, то начиналась гроза. Воздушное шоу несколько раз приходилось откладывать.



Как говорят специалисты, главное — безопасность, ведь расстояние между самолетами всего 2–3 метра. Риск огромный. Идеальное маневрирование и синхронность уходят на второй план, уже не до красот с высоты птичьего полета. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Михайлова.