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Выступление Владимира Путина на сессии клуба «Валдай»
    «Соколы России» показали гостям молодежного фестиваля в Сочи петлю Нестерова. авиасалоны и авиашоу, авиация, молодежь, самолеты, Сочи, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Соколы России» показали гостям молодежного фестиваля в Сочи петлю Нестерова

    «Соколы России» показали гостям молодежного фестиваля в Сочи петлю Нестерова

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    «Соколы России» показали гостям молодежного фестиваля в Сочи петлю Нестерова

    «Соколы России» показали гостям молодежного фестиваля в Сочи петлю Нестерова

    «Соколы России» показали гостям молодежного фестиваля в Сочи петлю Нестерова

      Всемирный фестиваль молодежи и студентов взял новую высоту. Делегатам показали зрелищное авиашоу. Пилотажная группа «Соколы России» продемонстрировала свое мастерство в максимально сложных условиях. Они выполнили боевые развороты и показали фигуры высшего пилотажа.

      Групповое пилотирование над морем устроила липецкая группа «Соколы России». Летчики ринулись в воздушный бой на сверхмалых высотах, продемонстрировали петлю Нестерова, бочку и еще с десяток опасных и захватывающих дух фигур.

      Выступлению предшествовали несколько дней тренировок на базе в Крымске. На предполетной подготовке обсуждались мельчайшие подробности предстоящего полета. Погода несколько дней вносила в планы «Соколов России» свои коррективы — то поднимался сильный ветер, то начиналась гроза. Воздушное шоу несколько раз приходилось откладывать.

      Как говорят специалисты, главное — безопасность, ведь расстояние между самолетами всего 2–3 метра. Риск огромный. Идеальное маневрирование и синхронность уходят на второй план, уже не до красот с высоты птичьего полета. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Михайлова.

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