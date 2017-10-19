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    У побережья Шотландии заработал первый в мире плавучий ветропарк. Норвегия, Шотландия, компании, экономика и бизнес, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ побережья Шотландии заработал первый в мире плавучий ветропарк

    У побережья Шотландии заработал первый в мире плавучий ветропарк

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    У побережья Шотландии заработал первый в мире плавучий ветропарк

    У побережья Шотландии заработал первый в мире плавучий ветропарк

    У побережья Шотландии заработал первый в мире плавучий ветропарк

      Норвежская нефтегазовая компания Statoil запустила первый в мире плавучий ветропарк. Находится он в 25 километрах от побережья Шотландии.

      Энергии, которую будут поставлять эти 5 ветрогенераторов, хватит на 20 тысяч домов. Идея устанавливать турбины в море существует давно. Во-первых, скорость ветра здесь больше, во-вторых, шум лопастей никому не досаждает. Но все эти ветрогенераторы устанавливались прямо на морское дно, то есть требовали небольшой глубины.

      Теперь же Statoil превращает ветрогенератор в поплавок, который прикован ко дну длинной цепью, поэтому может работать там, где глубина достигает 800 метров. Теперь, говорят специалисты, ветрогенераторы смогут добраться до новых территорий в Японии, на западе США и в Средиземном море, где у побережья очень глубоко.

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