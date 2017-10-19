Здание «Союзмультфильма» на Новослободской отдали РПЦ

Здание «Союзмультфильма» на Новослободской улице могут передать РПЦ до конца года.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росимущества Дмитрия Пристанскова, уже подписан соответствующий приказ.
Дмитрий Пристансков: «Сейчас идет большая программа, связанная с передачей объектов религиозного назначения. До конца года, я надеюсь, мы передадим патриархии объект на улице Новослободская, где располагается „Союзмультфильм“».
Знаменитая студия взамен Никольского храма получила новое здание неподалеку от улицы Академика Королёва. Там разместятся административные помещения, производственные цеха, детский образовательный центр и музей.
Никольский храм был закрыт еще в 1936 году. Сначала в здании открыли антирелигиозный музей, но в 1944 году было принято решение передать помещение «Союзмультфильму». Студия въехала туда в 1946 году. Только в 2014 глава Министерства культуры Владимир Мединский объявил о решении переселить «Союзмультфильм» в новое здание.
Дмитрий Пристансков: «Сейчас идет большая программа, связанная с передачей объектов религиозного назначения. До конца года, я надеюсь, мы передадим патриархии объект на улице Новослободская, где располагается „Союзмультфильм“».
Знаменитая студия взамен Никольского храма получила новое здание неподалеку от улицы Академика Королёва. Там разместятся административные помещения, производственные цеха, детский образовательный центр и музей.
Никольский храм был закрыт еще в 1936 году. Сначала в здании открыли антирелигиозный музей, но в 1944 году было принято решение передать помещение «Союзмультфильму». Студия въехала туда в 1946 году. Только в 2014 глава Министерства культуры Владимир Мединский объявил о решении переселить «Союзмультфильм» в новое здание.
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