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    Спецназ усмирил 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье

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    Спецназ усмирил 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье

    Спецназ усмирил 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье

    В Забайкалье десятки нетрезвых вахтовиков устроили дебош в поезде.

    Накануне, 18 октября, в полицию поступило сообщение о том, что около 90 вахтовиков игнорируют требования поездной бригады, злоупотребляют спиртным и нарушают порядок в поезде, едущем из Нерюнгри в Новосибирск.

    На место были направлены сотрудники транспортной полиции. Также было принято решение привлечь бойцов спецподразделений Росгвардии.

    В итоге конфликтная ситуация была урегулирована. 10 человек были сняты с поезда и доставлены в отдел. На них составлены административные протоколы, сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД на транспорте.

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