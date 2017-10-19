Спецназ усмирил 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье

В Забайкалье десятки нетрезвых вахтовиков устроили дебош в поезде.
Накануне, 18 октября, в полицию поступило сообщение о том, что около 90 вахтовиков игнорируют требования поездной бригады, злоупотребляют спиртным и нарушают порядок в поезде, едущем из Нерюнгри в Новосибирск.
На место были направлены сотрудники транспортной полиции. Также было принято решение привлечь бойцов спецподразделений Росгвардии.
В итоге конфликтная ситуация была урегулирована. 10 человек были сняты с поезда и доставлены в отдел. На них составлены административные протоколы, сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД на транспорте.
На место были направлены сотрудники транспортной полиции. Также было принято решение привлечь бойцов спецподразделений Росгвардии.
В итоге конфликтная ситуация была урегулирована. 10 человек были сняты с поезда и доставлены в отдел. На них составлены административные протоколы, сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД на транспорте.
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