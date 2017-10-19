ЦРУ уволило собаку, не желавшую искать взрывчатку

ЦРУ исключило из программы подготовки К9 щенка, который не желал искать взрывчатку.
ЦРУ исключило из программы подготовки К9 собаку, которой надоело учиться искать взрывчатку по запаху. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.
По словам кинологов, при тренировке собак очень важно, чтобы животным нравилось то, чему их учат. Иногда животные начинают скучать во время занятий. Такое бывает у многих собак, но важно, чтобы это длилось не более нескольких дней.
Из сообщения ЦРУ: «Иногда щенку становится скучно, и ему нужно больше времени для игры и соревнований, иногда нужен небольшой перерыв, иногда дело в состоянии здоровья собаки: например, у нее может быть аллергия на еду… Через несколько дней таких собак возвращают к тренировкам, независимо от причин перерыва, и они обычно возвращаются с радостью, готовые учиться дальше».
Однако апатия щенка по кличке Лулу не прошла и через несколько недель. Кинологи сделали вывод, что эта работа не для нее, и исключили ее из программы подготовки.
В настоящее время Лулу взяли в добрые руки, она живет дома у своих хозяев, «играет с детьми, обнюхивает кроликов и белок на заднем дворе».
По словам кинологов, при тренировке собак очень важно, чтобы животным нравилось то, чему их учат. Иногда животные начинают скучать во время занятий. Такое бывает у многих собак, но важно, чтобы это длилось не более нескольких дней.
Из сообщения ЦРУ: «Иногда щенку становится скучно, и ему нужно больше времени для игры и соревнований, иногда нужен небольшой перерыв, иногда дело в состоянии здоровья собаки: например, у нее может быть аллергия на еду… Через несколько дней таких собак возвращают к тренировкам, независимо от причин перерыва, и они обычно возвращаются с радостью, готовые учиться дальше».
Однако апатия щенка по кличке Лулу не прошла и через несколько недель. Кинологи сделали вывод, что эта работа не для нее, и исключили ее из программы подготовки.
В настоящее время Лулу взяли в добрые руки, она живет дома у своих хозяев, «играет с детьми, обнюхивает кроликов и белок на заднем дворе».
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