Всемирный банк заявил о выходе экономики России из рецессии

Российская экономика вышла из рецессии и демонстрирует умеренные темпы роста в 2017 году, сообщается в докладе Всемирного банка (ВБ).
В исследовании Всемирного банка отмечается, что благоприятная для российской экономики ситуация сложилась благодаря поддержке высоких цен на нефть и общей макростабилизации.
Из доклада Всемирного банка: «В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как Россия и Белоруссия вышли из рецессии. При поддержке более высоких цен на нефть и макростабилизации российская экономика вернулась к умеренным темпам роста в 2017 году».
Специалисты ВБ прогнозируют, что в 2017 и 2018 годах рост российской экономики составит 1,7%, а в 2019 году — 1,8%. По их данным, это обусловлено восстановлением спроса на внутреннем рынке и более высоким экспортом.
Эксперты также подчеркнули, что высокие цены на нефть и высокий спрос на внутреннем рынке «создали в России возможности для рабочих из соседних стран».
Ранее о постепенном восстановлении экономики России в текущем году заявил Международный валютный фонд. В МВФ реальный рост ВВП России объяснили стабилизацией цен на нефть и банковской системы, восстановлением реальных зарплат и ростом прибыли предприятий.
Из доклада Всемирного банка: «В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как Россия и Белоруссия вышли из рецессии. При поддержке более высоких цен на нефть и макростабилизации российская экономика вернулась к умеренным темпам роста в 2017 году».
Специалисты ВБ прогнозируют, что в 2017 и 2018 годах рост российской экономики составит 1,7%, а в 2019 году — 1,8%. По их данным, это обусловлено восстановлением спроса на внутреннем рынке и более высоким экспортом.
Эксперты также подчеркнули, что высокие цены на нефть и высокий спрос на внутреннем рынке «создали в России возможности для рабочих из соседних стран».
Ранее о постепенном восстановлении экономики России в текущем году заявил Международный валютный фонд. В МВФ реальный рост ВВП России объяснили стабилизацией цен на нефть и банковской системы, восстановлением реальных зарплат и ростом прибыли предприятий.
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