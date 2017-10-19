СМИ: более половины новых кредитов россияне берут для погашения старых

Исследование Объединенного кредитного бюро показало, что в последние 4 года россияне все чаще выбирают рефинансирование кредитов.
54% кредитов, взятых в России за 8 месяцев 2017 года, были направлены на погашение старых займов. В прошлом году для этой цели было взято 52% кредитов, а в 2015 и 2014 годах — 50% и 41% соответственно. Эти данные представлены в исследовании Объединенного кредитного бюро.
Данные позволяют утверждать, что в последние годы россияне целенаправленно берут новые кредиты для погашения старых. Как пояснил «Известиям» управляющий директор «Бинбанка» Дмитрий Гузнер, клиенты кредитных организаций стали пользоваться благоприятными условиями на рынке. В ноябре 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку по кредитам до 17%, но в настоящее время ключевая ставка составляет уже 8,5%. Рефинансирование позволяет значительно снизить ставку по кредиту, а в некоторых случаях становится единственным способом получить на руки дополнительную сумму, отмечает Гузнер. Кроме того, банки охотнее выдают займы для этих целей: наличие кредитов в других банках часто расценивается как показатель надежности клиента, уточнил эксперт.
Рефинансирование позволило снизить кредитную нагрузку на клиентов, отмечается в исследовании ОКБ. Так, в первом полугодии 2017 года ее уровень составил 32%, впервые приблизившись к норме. Для сравнения: в 2014 году уровень кредитной нагрузки оценивался в 40%. Его уменьшение в свою очередь снижает вероятность задержек выплат, что в целом стабилизирует банковский сектор в стране.
Данные позволяют утверждать, что в последние годы россияне целенаправленно берут новые кредиты для погашения старых. Как пояснил «Известиям» управляющий директор «Бинбанка» Дмитрий Гузнер, клиенты кредитных организаций стали пользоваться благоприятными условиями на рынке. В ноябре 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку по кредитам до 17%, но в настоящее время ключевая ставка составляет уже 8,5%. Рефинансирование позволяет значительно снизить ставку по кредиту, а в некоторых случаях становится единственным способом получить на руки дополнительную сумму, отмечает Гузнер. Кроме того, банки охотнее выдают займы для этих целей: наличие кредитов в других банках часто расценивается как показатель надежности клиента, уточнил эксперт.
Рефинансирование позволило снизить кредитную нагрузку на клиентов, отмечается в исследовании ОКБ. Так, в первом полугодии 2017 года ее уровень составил 32%, впервые приблизившись к норме. Для сравнения: в 2014 году уровень кредитной нагрузки оценивался в 40%. Его уменьшение в свою очередь снижает вероятность задержек выплат, что в целом стабилизирует банковский сектор в стране.
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