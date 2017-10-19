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Суд присяжных

    Отставной подполковник МВД застрелил мужчину в центре Москвы

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    Отставной подполковник МВД застрелил мужчину в центре Москвы

    Отставной подполковник МВД застрелил мужчину в центре Москвы

    Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины из-за дорожного конфликта.

    Тело 38-летнего мужчины было обнаружено у машины Infiniti на Новослободской улице в центре столицы. Погибший получил шесть огнестрельных ранений: в голову, грудь, спину и руку.

    По подозрению в убийстве был задержан подполковник МВД из Подольска на пенсии. По предварительным данным, причиной преступления стал дорожный конфликт — мужчины не поделили проезд, а отставной офицер решил открыть огонь.

    Как сообщает агентство «Москва», подозреваемый после выхода на пенсию вел асоциальный образ жизни и много пил.

    Также выяснилось, что автомобиль Infiniti принадлежит 33-летнему бойцу смешанных единоборств из Чечни.

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