Отставной подполковник МВД застрелил мужчину в центре Москвы

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины
из-за дорожного конфликта.
Тело 38-летнего мужчины было обнаружено у машины Infiniti на Новослободской улице в центре столицы. Погибший получил шесть огнестрельных ранений: в голову, грудь, спину и руку.
По подозрению в убийстве был задержан подполковник МВД из Подольска на пенсии. По предварительным данным, причиной преступления стал дорожный конфликт — мужчины не поделили проезд, а отставной офицер решил открыть огонь.
Как сообщает агентство «Москва», подозреваемый после выхода на пенсию вел асоциальный образ жизни и много пил.
Также выяснилось, что автомобиль Infiniti принадлежит 33-летнему бойцу смешанных единоборств из Чечни.
По подозрению в убийстве был задержан подполковник МВД из Подольска на пенсии. По предварительным данным, причиной преступления стал дорожный конфликт — мужчины не поделили проезд, а отставной офицер решил открыть огонь.
Как сообщает агентство «Москва», подозреваемый после выхода на пенсию вел асоциальный образ жизни и много пил.
Также выяснилось, что автомобиль Infiniti принадлежит 33-летнему бойцу смешанных единоборств из Чечни.
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