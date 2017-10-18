Экстремалка из России погибла, прыгнув с вингсьютом во Франции

Россиянка стала жертвой несчастного случая на востоке Франции.
Трагедия произошла в департаменте Верхняя Савойя.
Как сообщили в посольстве РФ в Париже, россиянка погибла во время прыжка вингсьютом, передает РИА Новости. Подробности инцидента пока не сообщаются.
Вингсьют — специальный костюм-крыло. При прыжке три крыла (между ногами и между руками и телом) надуваются набегающим потоком, что позволяет выполнять планирующие полеты.
Как сообщили в посольстве РФ в Париже, россиянка погибла во время прыжка вингсьютом, передает РИА Новости. Подробности инцидента пока не сообщаются.
Вингсьют — специальный костюм-крыло. При прыжке три крыла (между ногами и между руками и телом) надуваются набегающим потоком, что позволяет выполнять планирующие полеты.
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