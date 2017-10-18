Россия увеличила вложения в госдолг США на 2,3 млрд долларов

В августе текущего года Россия увеличила инвестиции в ценные бумаги США на 2,3 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

1654 инвестиции

США

По данным американского Минфина, общий объем российских вложений в казначейские ценные бумаги США составил 105,4 миллиарда долларов. Таким образом, сравнении с августом 2016 года инвестиции России увеличились на 17,9 миллиарда долларов.



На сегодняшний день Россия занимает 14-е место в списке иностранных государств-кредиторов США. Лидирует Китай, который вложил в американские казначейские бумаги 1,2 триллиона долларов. Второе место у Японии с 1,1 триллиона долларов вложений.



Добавим, что наибольший объем по вложениям в госдолг США за последние 2,5 года — 108,7 миллиардов долларов — Россия показала в мае 2017 года. Но начиная с июня вложения сократились до 102,9 миллиарда долларов. Рекордный же размер инвестиции зафиксирован в феврале 2013 года — 161 миллиард долларов.





