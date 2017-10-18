Варлей, Кинчев, Дружинина: в Петербурге наградили лауреатов Царскосельской премии

В историческом зале пушкинского лицея проходит торжественная церемония вручения Царскосельской премии. Статуэтки вручают с 1993-го . В разные годы их обладателями становились Алиса Фрейндлих, Татьяна Доронина, Армен Джигарханян. Девиз премии «От художника к художнику». Таким образом лауреаты прошлых лет определяют номинантов этого года.

Как передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко, первой счастливой обладательницей статуэтки с изображением императрицы стала любимая актриса многих поколений Наталья Варлей. Ее наградили за легендарный творческий путь и пластичность женских образов.



А музыкант Константин Кинчев получил бронзового Мандельштама за вклад в культуру русского рока. Интересно, что до начала церемонии лидеру легендарной «Алисы», который приехал в Царское Село с внуком, устроили небольшую экскурсию. Для Константина Кинчева — это было первое посещение лицея. Возможно, потому что учился будущий рок-музыкант в московской школе.



Зато бронзовую Ахматову — еще один символ премии — на этот раз вручили Ирине Мазуркевич. Для актрисы это особенная и в некотором смысле даже семейная награда. Дело в том, что за книгу мемуаров Царскосельской премией награждали покойного супруга Мазуркевич — блистательного актера театра комедии Анатолия Равиковича.



Кроме того, в числе награжденных сегодня стали режиссер Светлана Дружинина, актеры Юрий Назаров и Сергей Лосев, театр «Лицедеи», а также Алексей Власов — создатель дома-музея Сергея Довлатова в Пушкинских горах.