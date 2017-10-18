Путин сделал подарок Пескову на 50-летие

Во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства отметил, что президент сделал ему подарок.При этом Песков не стал уточнять, какой именно подарок вручил ему глава государства.Отметим, что сегодня Дмитрию Пескову исполняется 50 лет. Как именно пресс-секретарь президента отметит юбилей неизвестно. Между тем супруга Пескова — фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка — уже поздравила мужа.