Красноярский педофил под видом гинеколога развращал подростков в соцсетях

Красноярские следователи расследуют дело
23-летнего педофила, который знакомился с подростками в соцсетях и, представившись гинекологом или маммологом, выманивал интимные фото.
По данным следствия, педофил действовал с апреля 2016-го по февраль 2017 года. Он знакомился с подростками в соцсети «ВКонтакте», представлялся врачом и якобы для дачи медицинских рекомендаций просил выслать ему снимки обнаженных половых органов. В ответ педофил также отправлял жертвам снимки женских и мужских половых органов и общался с подростками на сексуальные темы.
Следователи установили, что от действий педофила пострадали 13 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет из разных регионов России. Отмечается, что в ходе следствия их число может увеличиться.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Совершение развратных действий без применения насилия» и «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14- и 16-летнего возраста», сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Следователи установили, что от действий педофила пострадали 13 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет из разных регионов России. Отмечается, что в ходе следствия их число может увеличиться.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Совершение развратных действий без применения насилия» и «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14- и 16-летнего возраста», сообщается на сайте СУ СКР по региону.
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