Маршрутка с пассажирами разнесла остановку в Петербурге

На Пискарёвском проспекте маршрутка въехала в остановку, есть пострадавшие.

Авария произошла возле медицинского ниверситета имени Мечникова. По информации ГИБДД, водитель не справился с управлением. Автобус развернуло и вынесло на тротуар. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров.



Состояние одной из женщин медики назвали удовлетворительным. Вторая получила травмы средней степени тяжести. Как отмечают очевидцы, большего числа жертв удалось избежать лишь чудом. От сильного удара остановка превратилась в груду металла. Там оказались выбиты все стекла. По факту инцидента дорожная полиция начала проверку.