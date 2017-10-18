В Подмосковье ребенок умер, сделав глоток из бутылки

Десятимесячный ребенок скончался после того, как выпил некой жидкости из бутылки. Трагедия случилась в подмосковном Красногорске.
Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, ребенок находился с матерью в припаркованной машине возле торгового центра «Отрада» в Красногорске. В какой-то момент он захотел пить. В машине стояла бутылка из-под минеральной воды, наполненная жидкостью. Мать, уверенная, что это вода, дала малышу попить.
После того как ребенок сделал глоток, ему стало плохо. Малыша доставили в частную медицинскую клинику, но спасти его жизнь не удалось.
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-химическая экспертиза.
После того как ребенок сделал глоток, ему стало плохо. Малыша доставили в частную медицинскую клинику, но спасти его жизнь не удалось.
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-химическая экспертиза.
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