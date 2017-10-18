Минобрнауки предложило ежегодно проверять на наркотики школьников и студентов

Министерство образования предложило законодательно закрепить ежегодные проверки школьников и студентов на наркотики.
В пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных актов, говорится о ежегодном социально-психологическом тестировании учащихся, начиная с уровня основного общего образования (с 5 по 9 классы).
При этом подчеркивается, что в настоящий момент подобные проверки уже «фактически осуществляются ежегодно».
Отметим, что проверки школьников и студентов на наркотики проводятся в России с 2014 года. Они могут включать в себя как социально-психологические тестирования, так и медицинские осмотры.
При этом подчеркивается, что в настоящий момент подобные проверки уже «фактически осуществляются ежегодно».
Отметим, что проверки школьников и студентов на наркотики проводятся в России с 2014 года. Они могут включать в себя как социально-психологические тестирования, так и медицинские осмотры.
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