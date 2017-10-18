Путин обсудил с президентом Хорватии перспективные направления сотрудничества

В Сочи Владимир Путин встретился с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович . По словам российского лидера, у Москвы и Загреба есть перспективные направления для сотрудничества.

338 переговоры

Путин

Хорватия

Это первый визит хорватского руководства в Россию за многие годы. Последний раз президент Хорватии приезжал почти 10 лет назад. Сегодня лидеры говорили в первую очередь о восстановлении отношений между странами. До введения европейских санкций Москва была одним из основных торговых партнеров Загреба.



Владимир Путин, президент РФ: «Госпожа президент, у вас насыщенная очень программа визита в Россию. Кроме нашей встречи, еще встреча с председателем Правительства РФ господином Медведевым, со спикером верхней палаты парламента госпожой Матвиенко, затем еще поездка в Петербург, насколько я знаю. Уверен, что такие многочисленные контакты с людьми, которые отвечают в России за разные направления, в том числе не только за внешнюю политику, но за гуманитарную сферу, за экономику, безусловно, не могут не пойти на пользу двусторонним отношениям».



Президент Хорватии отметила, что также примет участие в открытии российско-хорватского экономического форума в Москве в четверг.



Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии: «Это огромное число хорватских фирм, откликнувшихся на приглашение участвовать в экономическом форуме, что отражает их заинтересованность в развитии экономических отношений».



Президент Хорватии надеется не только улучшить отношения с Россией, но и стать одним из мостов между нашей страной и Евросоюзом. Визит продлится 3 дня. По его итогам подпишут 6 международных соглашений о сотрудничестве в культуре и экономике, в том числе на уровне ведомств МВД, МИД и прокуратуры.