Очистка Волги обойдется почти в 250 миллиардов рублей

На заседании оргкомитета по проведению Года экологии в России озвучили сумму, которую планируется направить на очистку Волги. На эту операцию выделено 250 миллиардов рублей. По словам участников встречи, в водные объекты страны каждый год попадает около 10 миллионов тонн загрязняющих веществ.

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Более трети всех стоков оказывается как раз в Волге. В черном списке также Обь, Енисей, Амур, Северная Двина и Печора. Загрязнены Дон, Кубань, Терек и почти все реки, которые впадают в Балтийское море.



Еще одной проблемой являются популярные в России полиэтиленовые пакеты, которые, как напомнили участники заседания, разлагаются в течение 300 лет. Решать эту задачу предложили, в частности, с помощью экологического сбора.



Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности: «Может быть, подумать о неком экологическом сборе конкретно на полиэтиленовые пакеты. Потому что ущерб полиэтиленовые пакеты, повторяю, наносят кратно больший, чем бумажные. И чтобы у нас в сетевых магазинах хотя бы был выбор. Думаю, люди осознанно, если цена одинаковая, конечно, будут выбирать бумажные».



Речь зашла также о нелегальных свалках. Бороться с этим явлением помогает интерактивная карта. Жители России отметили на ней уже около 15 тысяч мусорных полигонов. Более трети из них ликвидированы.