Вильфанд опроверг слухи о зиме столетия и напомнил о приближении дня жестянщика

Российские синоптики москвичам скорое наступление зимы не обещают, а вот день жестянщика может случиться уже в начале следующей недели. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в выходные начнутся заморозки, а в понедельник и вторник выпадет снег.

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Сугробов в столице ждать не стоит, но сменить резину на автомобилях не помешает. Также Вильфанд прокомментировал слухи о так называемой зиме столетия с морозами ниже минус 40 градусов.



Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России: «Хочу предупредить, что идет информация со ссылкой на английских метеорологов, даже фамилии называются, что нынешняя зима будет экстремально холодной, мол, самая холодная за последние 100 лет. Понимаете, теоретически невозможно прогнозировать на долгие сроки категории экстремальности. Это за пределами теории, за пределами возможного. Не существует и никогда не будет существовать таких методов».



При этом Вильфанд рискнул поделиться некоторыми предположениями о будущей зиме. По его словам, температура воздуха в Москве будет около нормы или чуть выше. Правда, вероятность того, что прогноз сбудется, не превышает 65%. Получается, что остальные 35% приходятся на постоянные оттепели с дождями или все-таки на зиму столетия.