Минприроды намерено ввести экологический сбор на пластиковые пакеты

Глава Минприроды сообщил, что в ближайшие годы в России может быть введет утильсбор на полиэтиленовую упаковку.
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В ближайшие годы в России планируется ввести экологический сбор на пластиковую упаковку. Об этом в среду сообщил глава Минприроды Сергей Донской.
Сергей Донской, глава Минприроды РФ: «Кроме утилизационного сбора, который сейчас платится только за товары, которые вышли из употребления, мы еще и включаем тему упаковки. Пластиковые пакеты, упаковка должна быть включена, чтобы на нее распространялся утилизационный сбор уже с 2018, 2019, 2020 годов».
По словам Донского, министерство планирует расширить перечень товаров, на которые распространяется утилизационный сбор, уже в конце этого года.
Идея ввести экологический сбор на пластиковую упаковку принадлежит спецпредставителю президента РФ по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергею Иванову. В среду он выступил с очередным предложением на заседании Оргкомитета по проведению в России Года экологии.
Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности: «Может быть, стоит подумать о неком экологическом сборе на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб полиэтилен наносит кратно. Больше, чем бумага. Просьба Минпромторгу проработать эту идею и, необязательно в этом году, но представить предложения».
Иванов отметил, что в большинстве сетевых магазинов на кассах дают полиэтиленовые пакеты, а бумажные предлагают редко. Причина в том, что себестоимость крепких бумажных пакетов пока выше, чем себестоимость полиэтиленовых, но сейчас Сегежский комбинат уже наладил производство дешевой бумаги, подходящей для такой упаковки, передает «Интерфакс» слова спецпредставителя. Иванов выразил надежду, что при равной цене покупатели будут делать выбор в пользу экологичной упаковки.
Сергей Донской, глава Минприроды РФ: «Кроме утилизационного сбора, который сейчас платится только за товары, которые вышли из употребления, мы еще и включаем тему упаковки. Пластиковые пакеты, упаковка должна быть включена, чтобы на нее распространялся утилизационный сбор уже с 2018, 2019, 2020 годов».
По словам Донского, министерство планирует расширить перечень товаров, на которые распространяется утилизационный сбор, уже в конце этого года.
Идея ввести экологический сбор на пластиковую упаковку принадлежит спецпредставителю президента РФ по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергею Иванову. В среду он выступил с очередным предложением на заседании Оргкомитета по проведению в России Года экологии.
Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности: «Может быть, стоит подумать о неком экологическом сборе на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб полиэтилен наносит кратно. Больше, чем бумага. Просьба Минпромторгу проработать эту идею и, необязательно в этом году, но представить предложения».
Иванов отметил, что в большинстве сетевых магазинов на кассах дают полиэтиленовые пакеты, а бумажные предлагают редко. Причина в том, что себестоимость крепких бумажных пакетов пока выше, чем себестоимость полиэтиленовых, но сейчас Сегежский комбинат уже наладил производство дешевой бумаги, подходящей для такой упаковки, передает «Интерфакс» слова спецпредставителя. Иванов выразил надежду, что при равной цене покупатели будут делать выбор в пользу экологичной упаковки.
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