Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

На большей территории России предстоящей зимой установится умеренная и теплая погода.
Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха все три зимних месяца будет около или чуть выше нормы.
Роман Вильфанд: «На большей территории страны ожидается температурный фон около или чуть выше нормы».
Глава Гидрометцентра добавил, что верить заявлениям об экстремально холодной зиме не стоит, потому что прогноз экстремальной погоды на долгое время сделать невозможно. Такие прогнозы могут носить только краткосрочный характер.
Также Вильфанд напомнил, что в январе в Москве средняя месячная температура составляет минус 9,3 градуса, а в декабре — минус 6,1 градуса, передает РИА Новости.
Роман Вильфанд: «На большей территории страны ожидается температурный фон около или чуть выше нормы».
Глава Гидрометцентра добавил, что верить заявлениям об экстремально холодной зиме не стоит, потому что прогноз экстремальной погоды на долгое время сделать невозможно. Такие прогнозы могут носить только краткосрочный характер.
Также Вильфанд напомнил, что в январе в Москве средняя месячная температура составляет минус 9,3 градуса, а в декабре — минус 6,1 градуса, передает РИА Новости.
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