В Иванове задержали 60-летнего активиста экстремистской организации

В Иванове задержали пенсионера — активиста экстремистской организации. Чтобы попасть в квартиру подозреваемого, силовикам пришлось спиливать дверной замок.

На кадрах видеозаписи видно, что подозреваемый не пускал полицейских в квартиру, пытаясь избавиться от улик. Во время обыска оперативники изъяли у него запрещенную литературу, листовки с призывами националистического толка, незарегистрированное оружие и предмет, похожий на шариковую ручку, но стреляющий боевыми патронами.



Задержанный 60-летний пенсионер, уверены оперативники, не кто иной, как заместитель главы запрещенного в России объединения «Духовно-родовая держава „Русь“». Судя по материалам уголовного дела, пенсионер был одним из самых активных ее участников и отвечал за рассылку пропагандистских листовок.



Светлана Гудакова, представитель пресс-службы УФСБ России по Ивановской области: «Устанволено, что подозреваемый являлся членом межрегионального общественного объединения „Духовно-родовая держава Русь“. И пропагандировал идеи организации среди жителей города Иваново и Ивановской области».



Впервые так называемые «державники» дали знать о себе в 2009 году, когда последователи радикального движения открыто стали пропагандировать идеи расовой нетерпимости. Причем привлекали новых адептов чаще всего с помощью писем — их отправляли почтой, в обычных конвертах с гербами в виде свастики. Среди получателей были даже чиновники и полицейские. Им тоже рекомендовали в посланиях строить державу избранных. Правда, обрести влиятельных последователей у радикалов так и не получилось. Их разоблачили силовики, а бывшего руководителя объединения Олега Попова, провозгласившего себя царем Ордынским и Всея Руси, отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.



Под видом борьбы с врагами «державники» намеревались совершить ряд серьезных преступлений. Для этого даже составляли «черные списки». Всех, кто туда попадал, планировали казнить. К счастью, о их существовании вовремя узнали оперативники. Что же касается задержанного жителя Иваново, то его уже допросили и отпустили. Но настоятельно посоветовали оставаться на связи и не выезжать из города. За участие в запрещенной организации ему грозит до шести лет колонии. Кстати, найденные у него боеприпасы отправили на экспертизу. Не исключено, что после ее завершения он станет фигурантом уголовного дела о незаконном приобретеним и храненим оружия, сообщает корреспондент НТВ Дарья Вязовая.