Японские ученые нашли на Луне тоннель для строительства базы

Японские ученые нашли на Луне гигантский тоннель, в котором можно построить базу для космонавтов.
Открытие сделали исследователи Института космического пространства и астрономических исследований Японского аэрокосмического агентства (JAXA). Тоннель обнаружил зонд «Кагуя», который был спущен на Луну в 2007 году и в течение полутора лет собирал информацию. Благодаря его работе выяснилось, что в районе Холмов Мариуса находится отверстие радиусом 50 метров и такой же глубиной, которое связано с тоннелем протяженностью несколько десятков километров под поверхностью спутника, сообщила представитель пресс-службы JAXA Адзуса Ябэ.
По ее словам, тоннель защищен от перепадов температуры, радиации и падения метеоритов. Глубина тоннеля местами составляет от десяти до 100 метров. Благодаря этому в будущем его можно будет использовать для строительства базы.
Адзуса Ябэ, представитель пресс-службы JAXA: «Открытие только сделано, конкретных планов по его использованию еще нет, но мы считаем, что такие его преимущества, как возможность защиты людей и оборудования от радиации и падения метеоритов, дают основания для использования его в будущем как площадки для строительства базы. Правда, пока о сроках говорить еще рано. Мы все еще слишком мало знаем о том, что происходит внутри тоннеля».
Ябэ добавила, что наличие тоннеля на Луне может скрывать доказательства того, что раньше здесь существовали магнитные полюса и, возможно, даже вода, передает РИА Новости.
По ее словам, тоннель защищен от перепадов температуры, радиации и падения метеоритов. Глубина тоннеля местами составляет от десяти до 100 метров. Благодаря этому в будущем его можно будет использовать для строительства базы.
Адзуса Ябэ, представитель пресс-службы JAXA: «Открытие только сделано, конкретных планов по его использованию еще нет, но мы считаем, что такие его преимущества, как возможность защиты людей и оборудования от радиации и падения метеоритов, дают основания для использования его в будущем как площадки для строительства базы. Правда, пока о сроках говорить еще рано. Мы все еще слишком мало знаем о том, что происходит внутри тоннеля».
Ябэ добавила, что наличие тоннеля на Луне может скрывать доказательства того, что раньше здесь существовали магнитные полюса и, возможно, даже вода, передает РИА Новости.
Комментарии