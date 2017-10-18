Мэр Калининграда посоветовал жителям уехать из города на время ЧМ-2018

Власти Калининграда намерены предоставить горожанам выходные в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу.
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Глава Калининграда Александр Ярошук посоветовал жителям переждать матчи чемпионата мира по футболу за городом.
Александр Ярошук, мэр Калининграда: «Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70–100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу».
Ярошук также призвал горожан быть гостеприимными и избегать конфликтов с футбольными фанатами, передает «Интерфакс».
Александр Ярошук: «Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам — подскажите, пообщайтесь».
Кроме того, Ярошук сообщил, что власти города договариваются с работодателями, чтобы те предоставили калининградцам выходные в дни проведения матчей. По его словам, специальный транспорт будет перевозить болельщиков, из-за чего движение в городе будет сильно затруднено.
В настоящее время в Калининграде идет строительство стадиона на острове «Октябрьский». Стадион будет вмещать 35 тысяч зрителей.
Александр Ярошук, мэр Калининграда: «Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70–100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу».
Ярошук также призвал горожан быть гостеприимными и избегать конфликтов с футбольными фанатами, передает «Интерфакс».
Александр Ярошук: «Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам — подскажите, пообщайтесь».
Кроме того, Ярошук сообщил, что власти города договариваются с работодателями, чтобы те предоставили калининградцам выходные в дни проведения матчей. По его словам, специальный транспорт будет перевозить болельщиков, из-за чего движение в городе будет сильно затруднено.
В настоящее время в Калининграде идет строительство стадиона на острове «Октябрьский». Стадион будет вмещать 35 тысяч зрителей.
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