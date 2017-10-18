В Таиланде трансвестит ограбил россиянина ради операции по смене пола

В курортной Паттайе арестовали трансвестита, который украл у русского туриста деньги и драгоценности.
По сообщению правоохранителей, 10 октября 26-летний тайский трансвестит Сакда Чувонг договорился со своим другом напоить встреченного ими российского туриста и потом ограбить его.
После вечеринки злоумышленники сопроводили пьяного россиянина в гостиничный номер и украли из открытого сейфа около 7 тысяч рублей и золотую цепь весом 75 граммов. На следующий день турист написал заявление в полицию. Грабителей быстро вычислили по записям с камер внутреннего наблюдения в гостинице.
Как пишут Вести.RU, на допросе Сакда Чувонг признался в преступлении и пояснил, что деньги понадобились ему, чтобы оплатить операцию по смене пола.
После вечеринки злоумышленники сопроводили пьяного россиянина в гостиничный номер и украли из открытого сейфа около 7 тысяч рублей и золотую цепь весом 75 граммов. На следующий день турист написал заявление в полицию. Грабителей быстро вычислили по записям с камер внутреннего наблюдения в гостинице.
Как пишут Вести.RU, на допросе Сакда Чувонг признался в преступлении и пояснил, что деньги понадобились ему, чтобы оплатить операцию по смене пола.
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