На краснодарского поэта завели дело за оскорбление чувств атеистов

Первое в России уголовное дело за оскорбление чувств атеистов возбуждено в отношении поэта из Краснодара.
В Краснодаре на поэта Максима Дроздова заведено уголовное дело за оскорбление чувств атеистов. В группе «Патриотическое творчество» «ВКонтакте» Дроздов опубликовал стихотворение, в котором есть строка «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!». В настоящее время стихотворение удалено, а Дроздову грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, сообщил изданию «Регион онлайн» адвокат поэта Алексей Аванесян.
Алексей Аванесян, адвокат: «Впервые в РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении поэта, якобы негативно оценившего социальную группу атеисты».
В среду должен состояться первый допрос подозреваемого. Как отмечает издание, с лингвистической экспертизой поэта до сих пор не ознакомили.
Максим Дроздов, поэт: «Как стишок про мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога, можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их? Этак Сорокина в каннибализме можно обвинить: герои же его чудесно схрумкали барышню в одном из рассказов».
Алексей Аванесян, адвокат: «Впервые в РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении поэта, якобы негативно оценившего социальную группу атеисты».
В среду должен состояться первый допрос подозреваемого. Как отмечает издание, с лингвистической экспертизой поэта до сих пор не ознакомили.
Максим Дроздов, поэт: «Как стишок про мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога, можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их? Этак Сорокина в каннибализме можно обвинить: герои же его чудесно схрумкали барышню в одном из рассказов».
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