В Зеленограде пенсионер убил парализованную супругу, чтобы «освободить ее от мучений»

В Зеленограде задержан
80-летний пенсионер, подозреваемый в убийстве супруги, которая страдала рядом тяжелых заболеваний.
Накануне, 17 октября, в полицию обратилась сиделка 83-летней женщины — она рассказала, что пенсионерку убил муж, который теперь грозится выброситься из окна.
Прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили тело пенсионерки и задержали ее мужа, который сознался в убийстве. Он рассказал, что «устал от такой жизненной ситуации и хотел освободить от мучений свою жену».
Сиделка же отметила, что погибшая страдала от болезни Паркинсона, а также перенесла инсульт и была парализована.
Как сообщает агентство «Москва», пенсионер сперва два раза ударил супругу ножом, а потом задушил ее.
Прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили тело пенсионерки и задержали ее мужа, который сознался в убийстве. Он рассказал, что «устал от такой жизненной ситуации и хотел освободить от мучений свою жену».
Сиделка же отметила, что погибшая страдала от болезни Паркинсона, а также перенесла инсульт и была парализована.
Как сообщает агентство «Москва», пенсионер сперва два раза ударил супругу ножом, а потом задушил ее.
Комментарии