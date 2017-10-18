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    В Зеленограде пенсионер убил парализованную супругу, чтобы «освободить ее от мучений»

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    В Зеленограде пенсионер убил парализованную супругу, чтобы «освободить ее от мучений»

    В Зеленограде пенсионер убил парализованную супругу, чтобы «освободить ее от мучений»

    В Зеленограде задержан 80-летний пенсионер, подозреваемый в убийстве супруги, которая страдала рядом тяжелых заболеваний.

    Накануне, 17 октября, в полицию обратилась сиделка 83-летней женщины — она рассказала, что пенсионерку убил муж, который теперь грозится выброситься из окна.

    Прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили тело пенсионерки и задержали ее мужа, который сознался в убийстве. Он рассказал, что «устал от такой жизненной ситуации и хотел освободить от мучений свою жену».

    Сиделка же отметила, что погибшая страдала от болезни Паркинсона, а также перенесла инсульт и была парализована.

    Как сообщает агентство «Москва», пенсионер сперва два раза ударил супругу ножом, а потом задушил ее.

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