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    В Ростове-на-Дону задержали украинца из «Правого сектора». Правый сектор, Ростов-на-Дону, Украина, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростове-на-Дону задержали украинца из «Правого сектора»

    В Ростове-на-Дону задержали украинца из «Правого сектора»

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    • Фото: СК РФ
    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> задержали украинца из «Правого сектора»

    В Ростове-на-Дону задержали украинца из «Правого сектора»

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> задержали украинца из «Правого сектора»
    • Фото: СК РФ

      • Украинец, причастный к деятельности запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор», задержан в Ростове-на-Дону.

      Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный Роман Терновский в составе «Правого сектора» неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других массовых мероприятиях на Украине. Кроме того, Терновский через Facebook пропагандировал деятельность «Правого сектора» среди россиян.

      Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации».

      При обыске по месту жительства Терновского в Ростове-на-Дону найдены предметы одежды и другие личные вещи с символикой «Правого сектора».

      Сейчас по ходатайству следствия Терновский заключен под стражу. Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности руководителей и участников организации «Правый сектор» продолжается.

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