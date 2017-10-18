В Ростове-на-Дону задержали украинца из «Правого сектора»

Украинец, причастный к деятельности запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор», задержан в Ростове-на-Дону .

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный Роман Терновский в составе «Правого сектора» неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других массовых мероприятиях на Украине. Кроме того, Терновский через Facebook пропагандировал деятельность «Правого сектора» среди россиян.



Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации».



При обыске по месту жительства Терновского в Ростове-на-Дону найдены предметы одежды и другие личные вещи с символикой «Правого сектора».



Сейчас по ходатайству следствия Терновский заключен под стражу. Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности руководителей и участников организации «Правый сектор» продолжается.



