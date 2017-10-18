В огненном ДТП под Псковом погибла настоятельница монастыря и ранены две монахини

В обстоятельствах крупной автокатастрофы с участием джипа и маршрутки, которые столкнулись накануне вечером под Псковом, разбираются следователи, возбуждено уголовное дело. Это ДТП унесло одну человеческую жизнь, 7 человек получили различные травмы.
Сегодня стало известно, что жертвой этой трагедии стала настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач). «Вчера около 10 часов дня погибла в ДТП настоятельница монахиня Анна. Тяжелые травмы получили две сестры — монахиня Феодора и инокиня Фиона. Они нуждаются в наших молитвах», — сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».
Как передает «Интерфакс», информацию о гибели настоятельницы подтвердили прихожане монастыря и несколько псковских священников, пожелавшие остаться неизвестными.
Автомобиль Nissan Terrano и микроавтобус Mercedes, который компания «Стрижи» использовала для маршрутных перевозок, столкнулись накануне в первой половине дня на 278-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель. По предварительной информации, в районе деревни Подборовье Псковского района японский джип выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку, в которой ехали 7 человек. После удара внедорожник загорелся, трое из четырех человек, находившихся в салоне авто, смогли покинуть пылающую машину, один оказался заблокирован и погиб.
Всего 7 человек (трое мужчин и четыре женщины) получили травмы различной степени тяжести, 5 пострадавших — пассажиры микроавтобуса. У них врачи обнаружили ушибы и ссадины. Женщина, управлявшая японским джипом, и ее спутница доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Как передает «Интерфакс», информацию о гибели настоятельницы подтвердили прихожане монастыря и несколько псковских священников, пожелавшие остаться неизвестными.
Автомобиль Nissan Terrano и микроавтобус Mercedes, который компания «Стрижи» использовала для маршрутных перевозок, столкнулись накануне в первой половине дня на 278-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель. По предварительной информации, в районе деревни Подборовье Псковского района японский джип выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку, в которой ехали 7 человек. После удара внедорожник загорелся, трое из четырех человек, находившихся в салоне авто, смогли покинуть пылающую машину, один оказался заблокирован и погиб.
Всего 7 человек (трое мужчин и четыре женщины) получили травмы различной степени тяжести, 5 пострадавших — пассажиры микроавтобуса. У них врачи обнаружили ушибы и ссадины. Женщина, управлявшая японским джипом, и ее спутница доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
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