Глава британской контрразведки предупредил о растущей террористической угрозе

О высоком уровне террористической угрозы заговорили в Великобритании. По данным Службы безопасности национальной разведки, он достиг худшего значения за последние 30 лет.

Глава ведомства Эндрю Паркер заявил, что сейчас МИ-5 расследует около 500 дел, связанных с терроризмом. По словам Паркера, с угрозой таких масштабов Соединенное Королевство не сталкивалось никогда.



Эндрю Паркер, руководитель Службы контрразведки Великобритании МИ-5: «Учитывая все то, что случилось в этом году, и то многое, чего удалось избежать, очевидно, что в Великобритании растет уровень террористической угрозы со стороны экстремистов. Это многоуровневая проблема, быстро развивающаяся, растущая в темпах и масштабах, с которыми мы раньше не сталкивались».



По словам Паркера, за последние 4 года британским спецслужбам удалось предотвратить 20 терактов, причем 7 из них — за последние полгода.