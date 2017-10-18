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    Глава британской контрразведки предупредил о растущей террористической угрозе. Великобритания, разведка и контрразведка, спецслужбы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава британской контрразведки предупредил о растущей террористической угрозе

    Глава британской контрразведки предупредил о растущей террористической угрозе

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    Глава британской контрразведки предупредил о растущей террористической угрозе

    Глава британской контрразведки предупредил о растущей террористической угрозе

    Глава британской контрразведки предупредил о растущей террористической угрозе

      О высоком уровне террористической угрозы заговорили в Великобритании. По данным Службы безопасности национальной разведки, он достиг худшего значения за последние 30 лет.

      Глава ведомства Эндрю Паркер заявил, что сейчас МИ-5 расследует около 500 дел, связанных с терроризмом. По словам Паркера, с угрозой таких масштабов Соединенное Королевство не сталкивалось никогда.

      Эндрю Паркер, руководитель Службы контрразведки Великобритании МИ-5: «Учитывая все то, что случилось в этом году, и то многое, чего удалось избежать, очевидно, что в Великобритании растет уровень террористической угрозы со стороны экстремистов. Это многоуровневая проблема, быстро развивающаяся, растущая в темпах и масштабах, с которыми мы раньше не сталкивались».

      По словам Паркера, за последние 4 года британским спецслужбам удалось предотвратить 20 терактов, причем 7 из них — за последние полгода.

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