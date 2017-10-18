В Швеции неизвестные взорвали полицейский участок

На
юго-западе Швеции ищут злоумышленников, устроивших взрыв у входа в отделение полиции.
Как пишет шведская газета Expressen, в результате взрыва у входа в полицейский участок города Хельсингборг никто не пострадал. Мощный взрыв прогремел, когда в участке были только ночные дежурные.
Участок сильно поврежден. Разбиты стекла, разрушены перегородки. Внутри помещения возник пожар, который был быстро потушен.
Полиция ведет расследование происшествия. В городе усилены полицейские патрули, перекрыты два района Хельсингборга.
Участок сильно поврежден. Разбиты стекла, разрушены перегородки. Внутри помещения возник пожар, который был быстро потушен.
Полиция ведет расследование происшествия. В городе усилены полицейские патрули, перекрыты два района Хельсингборга.
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