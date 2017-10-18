РВСН создают перспективный ракетный комплекс

В Минобороны рассказали о создании ракетного комплекса шахтного базирования.
Олег Кислов, начальник полигона «Капустин Яр», генерал-майор: «Полигоном проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы „Ясный — Кура“».
Кислов не уточнил, о каком именно комплексе идет речь, цитирует РИА Новости. Генерал-майор подчеркнул, что на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области постоянно идет экспериментальная отработка перспективных образцов вооружений и военной техники.
По словам Кислова, на полигоне завершены испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Олег Кислов: «Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса „Искандер“».
Кислов не уточнил, о каком именно комплексе идет речь, цитирует РИА Новости. Генерал-майор подчеркнул, что на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области постоянно идет экспериментальная отработка перспективных образцов вооружений и военной техники.
По словам Кислова, на полигоне завершены испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Олег Кислов: «Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса „Искандер“».
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