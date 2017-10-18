Опубликован рейтинг самых безопасных для женщин городов

Авторитетное западное агентство Thomson Reuters опубликовало не совсем обычный рейтинг. В этом исследовании эксперты распределили города мира по степени безопасности для женщин.
Критериев безопасности в рейтинге было четыре: вероятность сексуального насилия, уровень доступности медицинской помощи, возможность зарабатывать и наличие опасных культурных традиций. Речь идет, например, о принудительном замужестве или калечащих операциях. В Москве подобные вещи не распространены и по этому критерию российская столица признана самым безопасным городом мира.
Абсолютным же лидером безопасности для женщин стал Лондон. Столица Великобритании заняла первое место по двум из четырех критериев: доступности здравоохранения и экономическим возможностям.
А мегаполисом, где больше всего угроз для слабого пола, признан Каир. В первой тройке антилидеров также пакистанский Карачи и конголезская Киншаса. По данным правозащитных организаций, две трети жительниц Египта хотя бы раз оказывались жертвами грубых приставаний на улицах, но заявляют об этом в полицию единицы. В поездах каирской подземки два первых вагона предназначены только для женщин, чтобы хоть немного защитить их от приставаний.
А в Пакистане, например, очень распространен такой способ выяснения семейных отношений, как серная кислота, которой мужья уродуют своих жен.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Абсолютным же лидером безопасности для женщин стал Лондон. Столица Великобритании заняла первое место по двум из четырех критериев: доступности здравоохранения и экономическим возможностям.
А мегаполисом, где больше всего угроз для слабого пола, признан Каир. В первой тройке антилидеров также пакистанский Карачи и конголезская Киншаса. По данным правозащитных организаций, две трети жительниц Египта хотя бы раз оказывались жертвами грубых приставаний на улицах, но заявляют об этом в полицию единицы. В поездах каирской подземки два первых вагона предназначены только для женщин, чтобы хоть немного защитить их от приставаний.
А в Пакистане, например, очень распространен такой способ выяснения семейных отношений, как серная кислота, которой мужья уродуют своих жен.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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