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    Опубликован рейтинг самых безопасных для женщин городов. Лондон, Москва, Токио, женщины, рейтинги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликован рейтинг самых безопасных для женщин городов

    Опубликован рейтинг самых безопасных для женщин городов

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    Опубликован рейтинг самых безопасных для женщин городов

    Опубликован рейтинг самых безопасных для женщин городов

    Опубликован рейтинг самых безопасных для женщин городов

      Авторитетное западное агентство Thomson Reuters опубликовало не совсем обычный рейтинг. В этом исследовании эксперты распределили города мира по степени безопасности для женщин.

      Критериев безопасности в рейтинге было четыре: вероятность сексуального насилия, уровень доступности медицинской помощи, возможность зарабатывать и наличие опасных культурных традиций. Речь идет, например, о принудительном замужестве или калечащих операциях. В Москве подобные вещи не распространены и по этому критерию российская столица признана самым безопасным городом мира.

      Абсолютным же лидером безопасности для женщин стал Лондон. Столица Великобритании заняла первое место по двум из четырех критериев: доступности здравоохранения и экономическим возможностям.

      А мегаполисом, где больше всего угроз для слабого пола, признан Каир. В первой тройке антилидеров также пакистанский Карачи и конголезская Киншаса. По данным правозащитных организаций, две трети жительниц Египта хотя бы раз оказывались жертвами грубых приставаний на улицах, но заявляют об этом в полицию единицы. В поездах каирской подземки два первых вагона предназначены только для женщин, чтобы хоть немного защитить их от приставаний.

      А в Пакистане, например, очень распространен такой способ выяснения семейных отношений, как серная кислота, которой мужья уродуют своих жен.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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