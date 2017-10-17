Полиция ищет хулиганов, кидавших камни в поезда на востоке Москвы и ранивших человека

Неизвестные закидали камнями 5 поездов на востоке Москвы. Есть пострадавшие.
Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу: «Неизвестные на Новогиреевском мосту закидали камнями пять поездов: два „Спутника“, две электрички и поезд „Стриж“, следовавший из Нижнего Новгорода».
В результате происшествия один человек получил ушибы. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
Полиция проводит проверку и ведет поиски хулиганов, пишет РИА Новости.
В результате происшествия один человек получил ушибы. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
Полиция проводит проверку и ведет поиски хулиганов, пишет РИА Новости.
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