В Адыгее автобус столкнулся с двумя легковушками и перевернулся, есть погибшие

В результате ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых машин погибли 2 пассажира автобуса, двое госпитализированы.
В Адыгее расследуют аварию с участием рейсового автобуса. Автокатастрофа произошла во вторник вечером в Кошехабльском районе Адыгеи. В результате ДТП с участием еще двух легковых автомашин автобус перевернулся, двое пассажиров погибли, еще несколько получили ранения.
Рустем Меретуков, министр здравоохранения Адыгеи: «По предварительным данным, пятнадцать пассажиров были в рейсовом автобусе, который после ДТП перевернулся. Из них двое погибли, двое госпитализированы, один отказался от госпитализации, остальные — от осмотра. Все они — жители Мостовского района Краснодарского края. На место аварии выехали семь бригад скорой медпомощи».
В управлении МВД по Адыгее сообщили, что в результате ДТП с участием автобуса, ВАЗ-2109 и Toyota автодорога между аулом Ходзь и селом Вольное перекрыта. Организован объезд. Ведется расследование причин аварии, цитирует ТАСС.
Рустем Меретуков, министр здравоохранения Адыгеи: «По предварительным данным, пятнадцать пассажиров были в рейсовом автобусе, который после ДТП перевернулся. Из них двое погибли, двое госпитализированы, один отказался от госпитализации, остальные — от осмотра. Все они — жители Мостовского района Краснодарского края. На место аварии выехали семь бригад скорой медпомощи».
В управлении МВД по Адыгее сообщили, что в результате ДТП с участием автобуса, ВАЗ-2109 и Toyota автодорога между аулом Ходзь и селом Вольное перекрыта. Организован объезд. Ведется расследование причин аварии, цитирует ТАСС.
Комментарии