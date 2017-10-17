Пермские врачи приняли за раковую опухоль забытый в голове ребенка тампон

В Пермском крае расследуют уголовное дело о врачебной халатности, из-за которой двухлетний Коля Макеев из села Юрла половину своей жизни провел в больницах, перенес несколько курсов химиотерапии, повторную трепанацию черепа и фактически остался без иммунитета.

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Год назад у ребенка обнаружили опухоль мозга, провели операцию, после которой хирург оставил в голове мальчика марлевый тампон. Именно его врачи принимали за остаток опухоли, не уменьшавшийся, несмотря на все их усилия.



Татьяна Щекалева, бабушка Коли: «Нам заведующая сообщила, что у нас вместо опухоли салфетка в полкулака хирурга!»



«Рак» у Коли диагностировали, едва ему исполнился год. К тому времени опухоль выросла уже до шести сантиметров в диаметре. В деревне, где живет мальчик, не нашлось специалистов, которые смогли бы вовремя поставить диагноз. В Пермь малыша доставили уже в тяжелом состоянии.



Вырезать опухоль разом врачи не смогли. Во время операции началось сильное кровотечение. Удалили 60%, остальное лечили с помощью химиотерапии. Проводили курс за курсом, повышали дозу. Но опухоль не уменьшалась. На повторную операцию мальчика отправили уже в Москву. И каково же было удивление столичных хирургов, когда после очередной трепанации выяснилось, что болезнь давно отступила. Несколько месяцев медики лечили Колю, принимая за опухоль медицинский тампон.



Судя по документам, инородное тело из головы ребенка извлекли после операции. Но, очевидно, сделали это только на бумаге. Однако, в больнице провели служебное расследование и нашли подходящее объяснение.



Ольга Никонова, врач-онколог: «Давайте расставим все точки над и! Забытый — это неправильное слово, потому что этот тампон — это специальная хирургическая гемостатическая губка. Ее задача была остановить кровотечение, и потом она постепенно должна была рассосаться».



Почему никто из опытных докторов даже не предположил, что эта губка может не рассосаться, в больнице пояснить не смогли. Непонятно также, насколько была уместна в истории болезни Коли высокодозная химиотерапия.



В центре Рогачева, где малышу извлекли из головы салфетку, не стали ни осуждать, ни оправдывать пермских коллег. От официальных комментариев отказались. Понять медиков не сложно — профессиональная этика. Всю информацию о Коле врачи предоставили в Следственный комитет.



Там уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность».



Сергей Резвухин, заместитель руководителя следственного отдела по Индустриальному району Перми: «После заключения служебно-медицинской экспертизы, которая сейчас проводится, следствие примет решение о квалификации действий и предъявлении обвинения врачам, которым грозит до трех месяцев ареста».



Впрочем, родным Коли сейчас важно не наказать врачей, а добиться выплаты компенсации от больницы. Ведь теперь малышу нужна серьезная реабилитация, а денег у семьи нет. Мама воспитывает Колю одна, и ради лечения сына была вынуждена бросить работу.



Татьяна Щекалева, бабушка Коли: «Потому что после этой высокодозной терапии у нас ожоги были внутренние и наружные. Почти месяц у него был кислород. Не мог он сам дышать».



Как сообщает корреспондент НТВ Ольга Зенкова, Колю впервые за несколько месяцев отпустили домой. Родные надеются, теперь мальчик догонит в развитии сверстников. Правда, прежде малышу предстоит восстановить иммунитет, убитый многочисленными курсами химиотерапии.