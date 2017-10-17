В Петербурге высадили луковицы редких тюльпанов

С наступлением золотой осени на Елагином острове начали готовиться к весне. Чтобы на традиционном фестивале тюльпанов в мае всеми цветами радуги здесь распустились цветы, на лужайках парка уже сейчас надо высаживать луковицы.

Начать решили с исторического садика императрицы Марии Фёдоровны. На первый взгляд, кажется, что в процессе ничего сложного. На самом деле над планом посадки различные специалисты парка трудились полгода. Результаты будут видны тоже только через шесть месяцев.



А пока работники заняты кропотливым и долгим делом. Им надо высадить 160 тысяч луковиц, 130 разных сортов тюльпанов. Половина высаженных сортов к фестивалю тюльпанов расцветут в Елагином парке впервые. Весной эти желтые от листвы лужайки раскрасятся в красные, белые, сиреневые, розовые и даже в черные цвета. Специалисты обещают, что три сорта этих редких цветов распустятся в парке в мае.