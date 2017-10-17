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    Генпрокуратура подала иск о передаче государству 9 миллиардов полковника Захарченко

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    Генпрокуратура подала иск о передаче государству 9 миллиардов полковника Захарченко

    Генпрокуратура подала иск о передаче государству 9 миллиардов полковника Захарченко

    Генпрокуратура подала иск о передаче государству 9 миллиардов полковника Захарченко

    Генпрокуратура намерена добиться возвращения государству имущества бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

    Надзорное ведомство подало иск об обращении имущества Захарченко, которое было получено из незаконных источников, в доход государства.

    Всего взысканию подлежат 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры в элитных районах Москвы, 4 дорогих машины, зарегистрированные на близких родственников Захарченко, а также золотой слиток и деньги в рублях и иностранной валюте.

    Как уточнили в Генпрокуратуре, всего в иске речь идет об имуществе и деньгах на общую сумму около 9 млрд рублей.

    смотретьПротив полковника Захарченко завели новое дело о взятках
    Против полковника Захарченко завели новое дело о взятках
    Напомним, бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска в квартире его сестры оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.

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