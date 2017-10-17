СМИ: в турецком Мерсине взорвали автобус с полицейскими

По информации СМИ, не меньше 12 человек пострадали в результате взрыва прогремевшего сегодня в турецком Мерсине.
Как сообщает CNN Turk, целью, по всей вероятности, был полицейский автобус.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики.
Its a terrorist attack/ suicide bomb to the police service car #mersinexplosion #Turkey #Mersin pic.twitter.com/QA64fR8c2L— Madam Kollontai (@MirlivaMKA) 17 октября 2017 г.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики.
#Mersinexplosion #Mersin #Turkey first images started to come … pic.twitter.com/X5upzTTloY— Madam Kollontai (@MirlivaMKA) 17 октября 2017 г.
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