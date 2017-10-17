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    СМИ: в турецком Мерсине взорвали автобус с полицейскими

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    • Фото: @edcucel / twitter.com
    СМИ: в турецком Мерсине взорвали автобус с полицейскими

    СМИ: в турецком Мерсине взорвали автобус с полицейскими

    СМИ: в турецком Мерсине взорвали автобус с полицейскими
  • Фото: @edcucel / twitter.com

    • По информации СМИ, не меньше 12 человек пострадали в результате взрыва прогремевшего сегодня в турецком Мерсине.

    Как сообщает CNN Turk, целью, по всей вероятности, был полицейский автобус.


    На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики.

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