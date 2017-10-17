Forbes: Трамп потерял за год 600 млн долларов

Президент США в 2017 году занял
248-е место в рейтинге самых богатых американцев, потеряв 92 позиции.
Состояние президента США Дональда Трампа в этом году уменьшилось на 600 млн долларов. Теперь оно составляет 3,1 млрд долларов, что позволило Трампу занять 248-е место в списке 400 самых богатых людей США по версии Forbes. В прошлом году Трамп, которому принадлежит строительная корпорация Trump Organization, занял в рейтинге 156-е место.
Как отмечает издание, уменьшение капитала Трампа связано с жесткой конкуренцией на рынке недвижимости Нью-Йорка, а также с затратами на президентскую кампанию.
Этот год стал рекордным для богатейших людей США: минимальное состояние составило 2 млрд долларов, что на 18% выше, чем в прошлом году. Самым состоятельным американцем уже 24 года остается основатель Microsoft Билл Гейтс, его капитал составил 89 млрд долларов. На втором месте остался глава торговой площадки Amazon Джефф Безос, за ним следуют инвестор Уоррен Баффет, глава Facebook Марк Цукерберг и бывший глава компании Oracle Ларри Эллисон.
Как отмечает издание, уменьшение капитала Трампа связано с жесткой конкуренцией на рынке недвижимости Нью-Йорка, а также с затратами на президентскую кампанию.
Этот год стал рекордным для богатейших людей США: минимальное состояние составило 2 млрд долларов, что на 18% выше, чем в прошлом году. Самым состоятельным американцем уже 24 года остается основатель Microsoft Билл Гейтс, его капитал составил 89 млрд долларов. На втором месте остался глава торговой площадки Amazon Джефф Безос, за ним следуют инвестор Уоррен Баффет, глава Facebook Марк Цукерберг и бывший глава компании Oracle Ларри Эллисон.
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