Минобороны Польши уличили в «незаконном» возложении венка к советскому памятнику

Венок с
красно-белой лентой от Министерства национальной обороны Польши обнаружили у памятника Красной армии в словацком Свиднике.
Монумент Советской армии установлен всего в 10 км от польской границы. Как сообщает Ино.ТВ, в первые выходные октября делегации из разных стран приезжали к памятнику, чтобы почтить память участников Карпатско-Дуклинской операции. В итоге у ног советского солдата оказались венки от представителей Словакии, России, Украины и Польши. Последний перевязан лентой с надписью «Министерство национальной обороны».
Учитывая, что в Польше возложение венка к советскому памятнику может быть расценено как пропаганда коммунизма, Минобороны страны оказалось в довольно щекотливой ситуации. Этим вопросом уже заинтересовался независимый депутат Польского сейма Януш Саноцкий.
Януш Саноцкий, депутат: «Это немного коварно, но я буду требовать объяснений, не нарушило ли здесь министерство Антони Мачеревича предписаний, запрещающих пропаганду коммунизма. Правительство стремится убрать все советские памятники в Польше, в то же время рядом с таким памятником, находящимся в десяти километрах от польской границы, появляется венок с лентой Министерства национальной обороны. Ведомство попало в собственные сети. Я хочу это показать, и в связи с этим подготовил парламентский запрос. Я считаю, что мы не должны уничтожать все советские памятники. Ведь те солдаты сражались с фашистской Германией».
В военном ведомстве оперативно отреагировали на заявление депутата, но прояснить ситуацию не смогли. Представитель Министерства национальной обороны Анна Пензел-Войтович заявила, что все ленты с атрибутикой ведомства строго подотчетны, и они намерены выяснить, кто мог возложить цветы.
Анна Пензел-Войтович, Министерство обороны Польши: «Мы проверяем, откуда там появились эти цветы, по чьей инициативе к ним добавлена лента с надписью „Министерство национальной обороны Речи Посполитой“. Это ленты строгой подотчётности, их может использовать только наше министерство».
Учитывая, что в Польше возложение венка к советскому памятнику может быть расценено как пропаганда коммунизма, Минобороны страны оказалось в довольно щекотливой ситуации. Этим вопросом уже заинтересовался независимый депутат Польского сейма Януш Саноцкий.
Януш Саноцкий, депутат: «Это немного коварно, но я буду требовать объяснений, не нарушило ли здесь министерство Антони Мачеревича предписаний, запрещающих пропаганду коммунизма. Правительство стремится убрать все советские памятники в Польше, в то же время рядом с таким памятником, находящимся в десяти километрах от польской границы, появляется венок с лентой Министерства национальной обороны. Ведомство попало в собственные сети. Я хочу это показать, и в связи с этим подготовил парламентский запрос. Я считаю, что мы не должны уничтожать все советские памятники. Ведь те солдаты сражались с фашистской Германией».
В военном ведомстве оперативно отреагировали на заявление депутата, но прояснить ситуацию не смогли. Представитель Министерства национальной обороны Анна Пензел-Войтович заявила, что все ленты с атрибутикой ведомства строго подотчетны, и они намерены выяснить, кто мог возложить цветы.
Анна Пензел-Войтович, Министерство обороны Польши: «Мы проверяем, откуда там появились эти цветы, по чьей инициативе к ним добавлена лента с надписью „Министерство национальной обороны Речи Посполитой“. Это ленты строгой подотчётности, их может использовать только наше министерство».
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