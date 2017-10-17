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    Петербургских призывников начали отправлять в армию. Санкт-Петербург, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургских призывников начали отправлять в армию

    Петербургских призывников начали отправлять в армию

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    Петербургских призывников начали отправлять в армию

    Петербургских призывников начали отправлять в армию

    Петербургских призывников начали отправлять в армию

      Сегодня в городском сборном пункте проводили первых новобранцев осеннего призыва.

      В России начинается отправка в вооруженные силы первых призывников осенней кампании. Две недели молодые люди проходили медкомиссию в районных военкоматах и сегодня прибыли на сборный пункт.

      Всего отдать долг Родине призвано 2700 человек, каждый получил обмундирование, личную электронную карточку и металлический воинский жетон. По словам сотрудников комиссариата, большинство призывников — люди с высшим образованием. В основном новобранцы останутся служить в Северо-Западном федеральном округе.

      Те, кто по принципиальным соображениям отказывается брать в руки оружие, могут написать заявление об альтернативной гражданской службе. По результатам весеннего призыва каждое второе из таких заявлений удовлетворено.

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