Петербургских призывников начали отправлять в армию

Сегодня в городском сборном пункте проводили первых новобранцев осеннего призыва.

В России начинается отправка в вооруженные силы первых призывников осенней кампании. Две недели молодые люди проходили медкомиссию в районных военкоматах и сегодня прибыли на сборный пункт.



Всего отдать долг Родине призвано 2700 человек, каждый получил обмундирование, личную электронную карточку и металлический воинский жетон. По словам сотрудников комиссариата, большинство призывников — люди с высшим образованием. В основном новобранцы останутся служить в Северо-Западном федеральном округе.



Те, кто по принципиальным соображениям отказывается брать в руки оружие, могут написать заявление об альтернативной гражданской службе. По результатам весеннего призыва каждое второе из таких заявлений удовлетворено.