Петербургских призывников начали отправлять в армию

Сегодня в городском сборном пункте проводили первых новобранцев осеннего призыва.
В России начинается отправка в вооруженные силы первых призывников осенней кампании. Две недели молодые люди проходили медкомиссию в районных военкоматах и сегодня прибыли на сборный пункт.
Всего отдать долг Родине призвано 2700 человек, каждый получил обмундирование, личную электронную карточку и металлический воинский жетон. По словам сотрудников комиссариата, большинство призывников — люди с высшим образованием. В основном новобранцы останутся служить в Северо-Западном федеральном округе.
Те, кто по принципиальным соображениям отказывается брать в руки оружие, могут написать заявление об альтернативной гражданской службе. По результатам весеннего призыва каждое второе из таких заявлений удовлетворено.
Всего отдать долг Родине призвано 2700 человек, каждый получил обмундирование, личную электронную карточку и металлический воинский жетон. По словам сотрудников комиссариата, большинство призывников — люди с высшим образованием. В основном новобранцы останутся служить в Северо-Западном федеральном округе.
Те, кто по принципиальным соображениям отказывается брать в руки оружие, могут написать заявление об альтернативной гражданской службе. По результатам весеннего призыва каждое второе из таких заявлений удовлетворено.
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