«Работают за совесть»: в МВД рассказали о помощи блогеров в борьбе с экстремизмом

В МВД рассказали о блогерах, которые помогают правоохранителям бороться с экстремизмом.
По словам замначальника главка МВД по противодействию экстремизму Владимира Макарова, помогающие стражам порядка блогеры «работают не за копейки, а за совесть».
Владимир Макаров, замначальника главного управления МВД по противодействию экстремизму: «Сейчас у нас есть уже определенная своя блогосфера, которая поддерживает наши усилия. Есть люди, которые целенаправленно занимаются противоборством экстремизму. Блогеры, они работают не за копейки, они работают за совесть».
Макаров подчеркнул, что для борьбы с преступностью усилий одних правоохранителей недостаточно. В этом полицейским должно помогать все общество, передает РИА Новости.
Владимир Макаров, замначальника главного управления МВД по противодействию экстремизму: «Сейчас у нас есть уже определенная своя блогосфера, которая поддерживает наши усилия. Есть люди, которые целенаправленно занимаются противоборством экстремизму. Блогеры, они работают не за копейки, они работают за совесть».
Макаров подчеркнул, что для борьбы с преступностью усилий одних правоохранителей недостаточно. В этом полицейским должно помогать все общество, передает РИА Новости.
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