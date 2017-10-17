Под Костромой 15-летний подросток на иномарке устроил гонку с полицией

В Костромской области полицейские задержали
15-летнего лихача.
Стражи порядка обратили внимание на Ford Focus, за рулем которого находился подозрительно молодой водитель. Полицейские попытались остановить иномарку, однако юный нарушитель только прибавил газу.
В результате началась погоня. Несмотря на то, что лихач развил скорость свыше 100 километров в час, она продлилась не более 3 минут.
Оказалось, что подросток, управлявший иномаркой, был пьян. Также стражи порядка выяснили, что он без разрешения взял ключи от иномарки своего отца.
Информация о нарушителе передана сотрудникам по делам несовершеннолетних. Родителям подростка грозит штраф в 30 тыс. рублей за передачу руля ребенку, не достигшему возраста 16 лет, и ответственность по статье о ненадлежащем исполнении своих обязанностей, сообщили в костромском УМВД.
В результате началась погоня. Несмотря на то, что лихач развил скорость свыше 100 километров в час, она продлилась не более 3 минут.
Оказалось, что подросток, управлявший иномаркой, был пьян. Также стражи порядка выяснили, что он без разрешения взял ключи от иномарки своего отца.
Информация о нарушителе передана сотрудникам по делам несовершеннолетних. Родителям подростка грозит штраф в 30 тыс. рублей за передачу руля ребенку, не достигшему возраста 16 лет, и ответственность по статье о ненадлежащем исполнении своих обязанностей, сообщили в костромском УМВД.
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