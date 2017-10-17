В американскую гостиницу поселили лошадь

Лошадь стала постояльцем одной из гостиниц в американском штате Кентукки.

Изначально хозяйка хотела снять номер только для себя, но, заметив в вестибюле собаку, спросила, можно ли заселиться вместе с животным. Сотрудница отеля ответила утвердительно.



От своих слов служащая не отказалась даже тогда, и когда на ресепшене появилась… кобыла. Гостеприимством постояльцы не злоупотребили. После совместного просмотра телевизора хозяйка все-таки отвела лошадь на улицу.