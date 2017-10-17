Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    В американскую гостиницу поселили лошадь. США, кони и конный спорт, курьезы, отели и гостиницы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ американскую гостиницу поселили лошадь

    В американскую гостиницу поселили лошадь

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    В американскую гостиницу поселили лошадь

    В американскую гостиницу поселили лошадь

    В американскую гостиницу поселили лошадь

      Лошадь стала постояльцем одной из гостиниц в американском штате Кентукки.

      Изначально хозяйка хотела снять номер только для себя, но, заметив в вестибюле собаку, спросила, можно ли заселиться вместе с животным. Сотрудница отеля ответила утвердительно.

      От своих слов служащая не отказалась даже тогда, и когда на ресепшене появилась… кобыла. Гостеприимством постояльцы не злоупотребили. После совместного просмотра телевизора хозяйка все-таки отвела лошадь на улицу.

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