«Это обмен информацией»: Захарова назвала цель фестиваля молодежи и студентов

Более 20 тысяч участников из 180 стран собрались сегодня в Сочи. Там проходят основные мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

132 молодежь

Сочи

Весь день гости обсуждают науку, спорт, культуру, экономику и вызовы, с которыми человечество может столкнуться в ближайшие годы. Среди выступающих есть известные бизнесмены, деятели искусств и политики.



Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это, конечно, новые знакомства, обмен информацией, возможность задать вопросы, начиная от самых простых и заканчивая самыми острыми, ключевым спикерам не российской внешней и политики, а также экономики. Это возможность сравнить, что пишут СМИ мейнстрима мирового и какова реальная позиция России по очень многим вопросам».



Одновременно в сочинском Олимпийском парке сегодня работают сразу несколько дискуссионных площадок.