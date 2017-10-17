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    «Это обмен информацией»: Захарова назвала цель фестиваля молодежи и студентов. молодежь, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Это обмен информацией»: Захарова назвала цель фестиваля молодежи и студентов

    «Это обмен информацией»: Захарова назвала цель фестиваля молодежи и студентов

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    «Это обмен информацией»: Захарова назвала цель фестиваля молодежи и студентов

    «Это обмен информацией»: Захарова назвала цель фестиваля молодежи и студентов

      Более 20 тысяч участников из 180 стран собрались сегодня в Сочи. Там проходят основные мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

      Весь день гости обсуждают науку, спорт, культуру, экономику и вызовы, с которыми человечество может столкнуться в ближайшие годы. Среди выступающих есть известные бизнесмены, деятели искусств и политики.

      Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это, конечно, новые знакомства, обмен информацией, возможность задать вопросы, начиная от самых простых и заканчивая самыми острыми, ключевым спикерам не российской внешней и политики, а также экономики. Это возможность сравнить, что пишут СМИ мейнстрима мирового и какова реальная позиция России по очень многим вопросам».

      Одновременно в сочинском Олимпийском парке сегодня работают сразу несколько дискуссионных площадок.

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