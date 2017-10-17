Глава «Россетей» доложил Путину о готовности к отопительному сезону

Сегодня Владимир Путин встретился с главой компании «Россети» Павлом Ливинским. Одной из главных тем стала готовность сетей к прохождению отопительного сезона.

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Путин

Ливинский доложил президенту, что сетевой комплекс компании готов к осенне-зимнему периоду.



Павел Ливинский, сообщил генеральный директор компании «Россети»: «По подготовке к зиме. Владимир Владимирович, считаю основной своей текущей задачей на сегодня устойчивое прохождение осенне-зимнего периода. В целом сетевой комплекс к этой задаче готов, в половине наших дочерних компаний получены уже паспорта готовности».



По словам главы «Россетей», в некоторых регионах уже начался осенне-зимний период, а где-то он еще только предстоит, работа штабов организована во всех субъектах присутствия компании. По словам Ливинского, проверены и готовы к работе почти 5 тысяч резервных источников общей мощностью 400 мегаватт. Из числа приоритетов компании ее руководитель отметил правильную тарифную политику, сокращение внутренних издержек и кредитного бремени.