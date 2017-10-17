Определились участники стыковых матчей к ЧМ-2018

В Цюрихе прошла жеребьевка участников стыковых матчей за право сыграть на предстоящем Чемпионате мира по футболу.
Последний шанс приехать в Россию получили восемь сборных. Одним из самых интересных противостояний станут матчи Швеция — Италия. Скандинавы не побеждали более 30 лет.
Болеть за своих в Европе будут с 9 по 14 ноября. Победители присоединятся к 23-м командам, которые уже обеспечили себе право сыграть на мировом первенстве.
Болеть за своих в Европе будут с 9 по 14 ноября. Победители присоединятся к 23-м командам, которые уже обеспечили себе право сыграть на мировом первенстве.
Стыковые матчи квалификации #ЧМ2018 в Европе: все 4⃣пары определены!🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ypE5BrNxGQ— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 17 октября 2017 г.
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