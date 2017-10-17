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Улицы разбитых фонарей
    Определились участники стыковых матчей к ЧМ-2018. Германия, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпределились участники стыковых матчей к ЧМ-2018

    Определились участники стыковых матчей к ЧМ-2018

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    Определились участники стыковых матчей к ЧМ-2018

    Определились участники стыковых матчей к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В Цюрихе прошла жеребьевка участников стыковых матчей за право сыграть на предстоящем Чемпионате мира по футболу.

      Последний шанс приехать в Россию получили восемь сборных. Одним из самых интересных противостояний станут матчи Швеция — Италия. Скандинавы не побеждали более 30 лет.

      Болеть за своих в Европе будут с 9 по 14 ноября. Победители присоединятся к 23-м командам, которые уже обеспечили себе право сыграть на мировом первенстве.

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