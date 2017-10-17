Определились участники стыковых матчей к ЧМ-2018

Последний шанс приехать в Россию получили восемь сборных. Одним из самых интересных противостояний станут матчи Швеция — Италия. Скандинавы не побеждали более 30 лет.Болеть за своих в Европе будут с 9 по 14 ноября. Победители присоединятся к 23-м командам, которые уже обеспечили себе право сыграть на мировом первенстве.