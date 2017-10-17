На Ставрополье установили памятник букварю с орфографической ошибкой

В Будённовске установили памятник букварю с орфографической ошибкой в подписи.
Памятник букварю установили у будённовской школы №2. Памятник представляет собой каменную плиту, на которой возвышаются букварь с буквой «А» на обложке и чернильница с пером.
Ошибку на табличке со словами древнеримского автора Петрония обнаружили местные жители. Они рассказали о ней в социальных сетях.
В изречении «Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя» авторы монумента вместо усилительной частицы «ни» написали отрицательную частицу «не», сообщает сайт Ставрополья.
Ошибку на табличке со словами древнеримского автора Петрония обнаружили местные жители. Они рассказали о ней в социальных сетях.
В изречении «Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя» авторы монумента вместо усилительной частицы «ни» написали отрицательную частицу «не», сообщает сайт Ставрополья.
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