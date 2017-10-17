Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    На Ставрополье установили памятник букварю с орфографической ошибкой

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    • Фото: budennovsk.night / vk.com
    На Ставрополье установили памятник букварю с орфографической ошибкой

    На Ставрополье установили памятник букварю с орфографической ошибкой

    На Ставрополье установили памятник букварю с орфографической ошибкой
  • Фото: budennovsk.night / vk.com

    • В Будённовске установили памятник букварю с орфографической ошибкой в подписи.

    Памятник букварю установили у будённовской школы №2. Памятник представляет собой каменную плиту, на которой возвышаются букварь с буквой «А» на обложке и чернильница с пером.

    Ошибку на табличке со словами древнеримского автора Петрония обнаружили местные жители. Они рассказали о ней в социальных сетях.

    В изречении «Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя» авторы монумента вместо усилительной частицы «ни» написали отрицательную частицу «не», сообщает сайт Ставрополья.

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